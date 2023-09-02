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Güncel

Bakanlık birçok kalemde denetimlerini sıklaştıracak

Ticaret Bakanlığı, tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetimi artıracak.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
Bakanlık birçok kalemde denetimlerini sıklaştıracak
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "ithalatta ürün güvenliği denetimleri" kapsamındaki bazı ürünlerin denetim oranı artırılıyor, bazı ürün grupları da denetim kapsamına ekleniyor.

Böylelikle, bir yandan kapsama alınan ürün yelpazesi genişletiliyor, diğer yandan ürünlerin uygunsuzluk içerebilme, insan sağlığı, can ve mal güvenliğini etkileyebilme ve doğal yaşama zarar verebilme ihtimali göz önüne alınıyor.

İthal ürünlerin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'de geçerli aynı teknik düzenlemelere uygun üretildiğine de dikkat ediliyor. Söz konusu ürünler, Türkiye'de aynı teknik düzenlemelere göre testlere tabi tutuluyor.

Bakanlık da, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce, "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)" üzerinden koordine edilen ithalattaki ürün güvenliği denetimleriyle, kurallara uyan firmaların haksız rekabete uğramasının önlenmesini ve yerli sanayinin korunması amaçlıyor.

Bu kapsamda denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile kırtasiye malzemelerinde, özellikle azo boyar maddeler ve ftalat yönünden denetim sıklaştırılacak. Kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün grupları ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak, denetimlerine başlanacak.

Bu süreçte, tüketicilerin sağlığı ve çevre bilincinin oluşturulması, aynı zamanda ticari akışın olumsuz etkilerden korunması, kurallara uygun üretimin ve ithalatın sağlanması gibi hususlar esas alınacak.

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