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Bakanlık deprem sahasındaki yabancı sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 00:07 - Güncelleme:
Bakanlık deprem sahasındaki yabancı sayısını açıkladı
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Dışişleri Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından, 5 bin 654 yabancı personelin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını duyurdu.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışından deprem bölgelerine gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda, 101 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 66 ülkenin gönderdiği arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.

Sahada 5 bin 654 yabancı personelin bulunduğu aktarılan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 2, gelecek yabancı personel sayısının ise 455 olduğu ifade edildi.

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