Bakanlık desteğini sürdürüyor! Deprem bölgesindeki hayvan dağıtımı tamamladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Yumaklı, depremden etkilenen illerde hayvansal üretimin devamlılığı amacıyla telef olan hayvanların yerine bedelsiz ve ayni olarak hayvan dağıtımının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yumaklı, söz konusu illerin ülke hayvancılığında önemli yerlerinin olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren tüm teşkilatımızla yaraların sarılması için gayret gösterdik. Bölgede kırsalın yeniden ayağa kaldırılması, üretimin canlandırılması için aralıksız çalışıyoruz. Bu minvalde deprem felaketinde hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin de yanındayız. Hayvansal üretimi daha da canlandırıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname doğrultusunda çalışmalarımız hızla sürüyor."

Depremden etkilenen illerde toplam 880 milyon lira bütçeli bedelsiz hayvan dağıtımı ile yetiştiricilerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirten Yumaklı, Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bugüne kadar 11 ilde toplam 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

5 BİN 804 BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILACAK

Bölgede yetiştiricilik faaliyetinde bulunan vatandaşların telef olan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı ve arılı kovanları, deprem bölgesinde kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve hayvansal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla, 12 Mart 2023 tarihli ve 135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ayni olarak karşılanıyor.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca çalışmalar yürütülüyor.

Hayvan dağıtımı süreci 27 Mayıs itibarıyla başlarken, bölgede küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlandı, toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvanın dağıtımına ise ilerleyen günlerde başlanması planlanıyor.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, çiftçilerin telef olan hayvanları, öncelikli olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere, bedelsiz karşılanıyor.

Bunun için telef olan hayvanın TÜRKVET'te kaydının bulunması ve il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor.

Depremzede çiftçilerin telef olan hayvanı/hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunmaları gerekmiyor.

Dağıtım, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olan yetiştiriciler için Bakanlık koordinasyonunda yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla yapılıyor.

Ayni destekten yararlanan yetiştiriciler teslim aldığı hayvanlarını 2 yıl süresince, mücbir sebepler dışında, satamıyor, devredemiyor veya başka amaçlarla kullanamıyor.

Depremzede çiftçinin vefatı halinde hayvanlar, mirasçılara veriliyor. Aynı şartlar mirasçılar için de geçerli oluyor.