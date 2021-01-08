Bakanlık dezavantajlı hanelere desteğini sürdürüyor

AA 08 Ocak 2021 Cuma 11:07 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 11:07

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020'de ekonomik durumu yetersiz kişilere yönelik genel yardımlar, muhtaç asker aileleri, eşi vefat eden kadınlar, dezavantajlı çocuklar, yaşlı ve engellilere yönelik özel amaçlı yardımlar ve Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı Programı ile özellikle dönemsel ihtiyaç sahibi milyonlarca vatandaşa ulaşıldı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, 31 Aralık 2020 sonu itibarıyla 9 ayda yapılan destek ve yardımlar 45,5 milyar liraya yaklaştı.

Yüzde 81'i engellilik, yaşlılık, hastalık veya bakıma muhtaç olması sebebiyle çalışamayacak durumdaki kişilerin yararlandığı sosyal yardım programı sayısını 2020 itibarıyla 43'e çıkaran Bakanlık, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden dezavantajlı haneleri desteklemeye devam ediyor.

- Salgınla mücadelede SYDV'lere aktarılan ek kaynak 900 milyon lirayı aştı

Bakanlık, 1003 SYDV'ye ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her ay düzenli olarak aktarılan periyodik payları geçen yıl mart ayında 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardı, ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle aralık ayında gönderilen periyodik paya ilave 186 milyon lira daha ek kaynak aktarımında bulundu.

Salgının etkilerini en aza indirmek için SYDV'lere 2020'de toplam 5 adet ek periyodik pay gönderilirken, söz konusu payların toplam tutarı 902 milyon 34 bin 223 liraya ulaştı.

- Ev yapan dar gelirli aileye 40 bin liraya kadar destek

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere evlerinin yapımı, bakım onarımı ve ev eşyası alımını kapsayan barınma yardımı kapsamında 2019'da toplam 80,1 milyon lira ödeme yapıldı.

Bakanlığın ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınır 2020'de 25 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi.

- İhtiyaç sahipleri ve kronik hastalar için elektrik tüketim desteği

Yoksul durumdaki aileler için 2019'da başlatılan elektrik tüketim desteği kapsamında bugüne kadar toplam 1,7 milyar lira destekte bulunuldu. 2020 yılının ocak-kasım döneminde ödenen destek miktarı 1.1 milyar lira oldu.

Düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimlerinin Bakanlıkça karşılanmasını içeren bu programla ailede bulunan kişi sayısına göre aylık 56-112 lira arasında destek veriliyor.

Bakanlık, program kapsamında kronik hastalıkları sebebiyle cihaza bağımlı durumdaki ihtiyaç sahiplerinin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarını da karşılıyor.

- Tüberküloz ve SSPE hastalığı bulunan 7 binden fazla vatandaşa nakdi yardım

Bakanlıkça ayrıca "Kronik Hastalık Yardım Programı" ile bugüne kadar tüberküloz veya SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığı bulunan 7 bin 746 ihtiyaç sahibine 96 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

2020 yılı ocak-kasım döneminde kronik hastalık yardım programı ile tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 4 bin 236 ihtiyaç sahibine toplam 37,5 milyon lira nakdi yardım sağlandı.

- Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara ulaşıldı

Bakanlık, bugüne kadar eşi vefat eden yoksul durumdaki binlerce kadın için toplam 5,8 milyar lira kaynak aktarımında bulundu. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım programı kapsamında 2020 yılında 280 milyon liranın üzerinde ödeme yapıldı.

- İhtiyaç sahibi ikiz ve üçüz bebek ailelerinin yüzü güldü

Bakanlık, ihtiyaç sahibi aileler için ilk kez 2019'da başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan binlerce bebek için toplam 64,8 milyon ödeme yaparken, 2020 yılında kasım ayı sonu itibarıyla sağlanan destek 38 milyon lirayı aştı.

Herhangi bir gelir kıstasına bakılmaksızın yeni doğum yapan tüm annelere sağlanan doğum yardımlarının toplam miktarı ise 2 milyar 666 milyon 65 bin 754 liraya ulaştı. Bu yardımlar kapsamında 6 milyon 259 bin 330 çocuk için ödeme gerçekleştirildi.

Ayrıca 2020 yılı ocak-kasım döneminde yeni doğan 871 bin 684 çocuk için annelere yapılan ödeme miktarı 372 milyon 19 bin 300 lira oldu.

- Muhtaç asker ailesine destek

Evlatları vatani görevini yerine getiren dar gelirli ailelere 2 aylık periyotlarla aylık 400 lira tutarında yardım sağlayan Bakanlık, bunun için toplam 1,1 milyar lira ödeme gerçekleştirdi. Bu kapsamda 2020 yılında yaklaşık 98 milyon lira destek ödemesinde bulunuldu.

Bakanlığın babası askerde olan yoksul durumdaki çocuklar için bugüne kadar sağladığı desteğin toplam miktarı ise 27,7 milyon liraya ulaşırken, bir yıllık sürede çocuklar için 2 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

Öksüz ve yetim çocuklar için sağlanan yardımlardan da 97 bin 313 çocuk faydalanırken bu kapsamda bugüne kadar 297,7 milyon lira destek verildi. Yardımlar çerçevesinde 2020 yılında kasım ayı sonu itibarıyla yapılan toplam ödeme miktarı ise 52,2 milyon lira oldu.

- Yaşlı ve engellilere yönelik yardımlar

Bakanlığın verilerine göre, 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımlarından 2019'da 1,5 milyon kişi yrarlanırken, toplam 10 milyar lira destek sağlandı.

Bakanlık, nüfusun en yoksul kesimindeki ailelere çocuklarını okula ve düzenli sağlık kontrollerine götürmeleri karşılığında verilen şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları kapsamında da bugüne kadar 11,7 milyar lira ödeme yaptı.

Şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları kapsamında sadece geçen yıl 1,2 milyar lira ödemede bulunuldu.

- Aşevlerine 61 milyon liranın üzerinde kaynak ayrıldı

Bakanlık, ihtiyaç sahipleri, yaşlı, engelli ve hastalar ile evsiz vatandaşlar için üç öğün sıcak yemek sunulan aşevi hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için ocak-aralık 2020 döneminde toplam 61 milyon 218 bin 374 lira kaynak ayırdı.

Bakanlığın talimatıyla Türkiye'de mart ayından itibaren görülen Kovid-19 salgını sebebiyle aşevleri gereken önlemleri alarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemekleri evlerinde de ulaştırma uygulaması yaygınlaştırıldı.