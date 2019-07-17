Bakanlık duyurdu! Ayyıldız-2019 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen SAT komandolarımız ile Pakistan ikmal timlerinin katıldığı ve 26 Temmuz'a kadar sürecek olan Ayyıldız-2019 tatbikatının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"1. AYYILDIZ-2019 Tatbikatı; Pakistan ev sahipliğinde 15-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında icra edilmektedir.

2. Tatbikatın maksadı; Sualtı Taarruz harekât nevilerinde Türk Sualtı Taarruz (SAT) ve Pakistan İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve Pakistan ile askerî alandaki iş birliğini geliştirmektir.

3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tatbikata 1 SAT Görev Timi ile iştirak etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.