27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7092
  • 6,4044
  • 256.619
  • 99266.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakanlık duyurdu! Ayyıldız-2019 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen SAT komandolarımız ile Pakistan ikmal timlerinin katıldığı ve 26 Temmuz'a kadar sürecek olan Ayyıldız-2019 tatbikatının başladığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen SAT komandolarımız ile Pakistan ikmal timlerinin katıldığı ve 26 Temmuz'a kadar sürecek olan Ayyıldız-2019 tatbikatının başladığını duyurdu.
 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada:
 
"1. AYYILDIZ-2019 Tatbikatı; Pakistan ev sahipliğinde 15-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında icra edilmektedir.
 
2. Tatbikatın maksadı; Sualtı Taarruz harekât nevilerinde Türk Sualtı Taarruz (SAT) ve Pakistan İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve Pakistan ile askerî alandaki iş birliğini geliştirmektir.
 
3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tatbikata 1 SAT Görev Timi ile iştirak etmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş"

'Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş'

Rusya'dan ilginç ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir

Rusya'dan ilginç ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Sol kanada ‘Atom Karınca’

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Güvenlik Uzmanı Ağar paylaştı... Göz yaşartan detay

Güvenlik Uzmanı Ağar paylaştı... Göz yaşartan detay

1750 rakımda yer alıyor, tam 5 bin yıllık: Keşfedilmeyi beklenen bir inci

1750 rakımda yer alıyor, tam 5 bin yıllık: Keşfedilmeyi beklenen bir inci

BAE'nin 'Yemen' kararının perde arkası ortaya çıktı

BAE'nin 'Yemen' kararının perde arkası ortaya çıktı

Acılı baba böyle izlemişti... Kahreden haber geldi

Acılı baba böyle izlemişti... Kahreden haber geldi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

Başkan Erdoğan´dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

İşçi emeklisine memur zammı müjdesi

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kaçırılan Türk gemisinde saldırının izleri

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

Kavrulmuş sarımsak her derde deva

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA