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Güncel

Bakanlık duyurdu: 1 PKK'lı terörist imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari'de 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
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Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.

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