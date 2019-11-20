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Bakanlık duyurdu! Başkan Erdoğan yarın açıklayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, tarım ve orman sektörünü daha ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı bildirildi.

  • DHA
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarihin en geniş katılımlı 3'üncü Tarım ve Orman Şurası'nın tüm paydaşların yoğun katılımıyla tamamlandığı bildirildi. Tarım ve Orman Şurası'nın 15 yıl aradan sonra toplandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Oluşturulan web sayfası, SMS ve diğer iletişim mecralarıyla tarım ve ormanın yarını için yaklaşık 30 bin öneri geldi. Gelen bu öneriler 611 kişiden oluşan 21 adet çalışma grubunda tek tek incelendi. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımız, akademisyenlerimiz, bu çalışmalara bizzat katıldılar. 18 Kasım'da başlayan ve 3 gün süren 3'üncü Tarım Orman Şurası'nda ise 21 komisyon, hazırlanmış olan Çalışma Belgelerinde yer alan hedef ve stratejiler üzerinde çalışarak komisyon raporlarını hazırladı. Hazırlanan bu komisyon raporları ise toplam 550 kişiden oluşan komisyon üyeleri tarafından oy çokluğu esasına göre kabul edilerek tutanağa bağlandı ve Şûra Başkanlık Divanına teslim edildi. Tüm bu bilgiler ışığında çok geniş bir katılımla tamamlanan 3'üncü Tarım Orman Şurası sonunda ortaya çıkan sonuç bildirgesi ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılacak toplantıda kamuoyuna duyurulacak. Şura ile tarım ve ormancılıkta, önümüzdeki beş yıl planlanacak ve gelecek 25 yıla ışık tutulacak."

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