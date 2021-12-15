Bakanlık duyurdu: Bir Türk süsleme sanatı daha UNESCO'nun listesine girdi

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:45 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 18:47

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği ve insanlığın ortak mirası ilan edilen unsur sayısı 21'e yükseldi.

Türk süsleme sanatlarından Hüsn-i Hat, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen UNESCO Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı'nda gündeme alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı dosya ile Türkiye adına aday gösterilen Hüsn-i Hat sanatı, 13 Aralık'ta başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Türkiye bugüne kadar, Meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz (Çok Uluslu), Karagöz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı, Geleneksel Çini Ustalığı, İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu), Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu), Islık Dili, Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik, Geleneksel Türk Okçuluğu, Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala ve Minyatür Sanatı unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdi.

Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan ve daha önce iki kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğini yapan Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

UNESCO Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı 18 Aralık'ta sona erecek ve 180 ülkeden seçilen 24 komite üyesi, toplantı boyunca 45 ülkeden gelen başvuru dosyalarını inceleyecek.