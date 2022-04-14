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Bakanlık duyurdu! Hızlı trende ek kapasite artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Ramazan Bayramı'nda Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını açıkladı.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 12:16 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 13:12
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde ek sefer koyarak kapasite artışına gittiği belirtildi.

Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği belirtilen açıklamada, "29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs'ta her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek." denildi.

- BİLETLER YARINDAN İTİBAREN SATIŞTA

Açıklamada, 29 Nisan-8 Mayıs'ta ana hat ve bölgesel trenlerde de ek sefer düzenleneceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak."

Toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışının yapıldığının belirtildiği açıklamada, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının bilgisi verildi.

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