Bakanlık duyurdu: Tuzaklanmış 4 EYP ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı imha edildi
Pençe Harekâtı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi." denildi.
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