Bakanlık duyurdu: Tuzaklanmış 4 EYP ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı imha edildi Pençe Harekâtı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi.