Bakanlık duyurdu! İşte Türkiye'ye gelen turist sayısı
Türkiye'ye ilk 5 ayda gelen turist sayısı yüzde 11,3 artarak 12 milyon 757 bine yükseldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522'ye yükseldiğini duyurdu.
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