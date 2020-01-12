İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başladı
Güncel

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Kapan-2 Amanoslar Operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Hatay'da, 585 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-2 Amanoslar Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında PKK'ya ait 3 odalı sığınakla, 3 depo tespit edildi, 1 EYP imha edildi.

HABERİN
VİDEOSU
AA12.01.2020  10:35 - Güncelleme: 12.01.2020  11:42

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığında görevli komando ve özel harekat timlerinin yanı sıra polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan timlerin katılımıyla icra edilen operasyonda 585 personel ve 38 operasyonel tim görev alıyor.

Bölücü terör örgütü PKK'yı eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişleri engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla, zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen söz konusu operasyon kahramanca sürdürülüyor.

"Kapan-2 Amanoslar Operasyonu" başladı

Şu ana kadar bölücü terör örgütüne ait 3 odalı sığınak ile gıda ve yaşam malzemelerinin saklandığı 3 deponun tespit edildiği operasyonda sığınak ve depolarda ele geçirilen patlamaya hazır EYP ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi yerinde imha edildi.

Sığınaklar civarında ve teröristlerin bulunabileceği bölgelerde ise kapsamlı arama çalışmaları ile operasyonlara devam ediliyor.

Açıklamada, terörle mücadele harekatının, her türlü iklim ve arazi şartlarında son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar halkın yoğun desteğiyle kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı

İstanbul'daki deprem anında yaşanan panik market kamarasında

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti
Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Guilherme transferi suya düştü!
Guilherme transferi suya düştü!

Guilherme transferi suya düştü!

Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?
Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?

Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?

CHP şaşkın: Kandırıldık
CHP şaşkın: Kandırıldık

CHP şaşkın: Kandırıldık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.