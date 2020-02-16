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Son dakika... İçişleri: PKK/KCK'ye yönelik operasyonlarda 450 şahıs gözaltına alındı

İHA & AA16 Şubat 2020 Pazar12:31 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:47

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir." 

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