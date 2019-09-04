Bakanlık az önce duyurdu: S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

Son dakika... Bakanlık duyurdu: S-400 eğitimleri Rusya'da başladı
Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında; Rusya’nın Gatchina şehrinde S-400 Eğitimi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personelin katılımı ile başladı." denildi.
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