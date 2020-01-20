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Mardin’de ‘Sosyal medyadan sosyal meydana’ etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde başlatılan 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' projesi kapsamında Mardin’ın Kızıltepe ilçesinde etkinlikler düzenlendi.

IHA20.01.2020  10:29 - Güncelleme: 20.01.2020  10:29

Kızıltepe Gençlik Merkezi bünyesinde proje kapsamında ilçedeki bir alış veriş merkezinde bir araya gelen çocuklar ve gençler cep telefonlarını bir kenara bırakarak sportif faaliyetlere katıldı. Gençler, gönüllü antrenörler koordinesinde boks, golf, okçuluk ve satranç gibi aktivitelerle vakit geçirdi. Etkinliğin 81 ilde yapıldığını anlatan Kızıltepe Gençlik Merkezi antrenörü Mehmet Veysi Beken, “Cuma günü öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Onları sürekli bilgisayar başında görmek istemediğimiz için bugün AVM içerisinde ‘‘Sosyal medyadan sosyal meydana’ propagandası ile yola çıktık. Burada kültürel etkinlikler için bu programı yaptık” dedi.

Yarı yıl tatili için Alanya’dan akrabalarını ziyarete gelen Ali Baran Altundağ, “Burada çok eğleniyoruz. Oku tam 10’dan vurdum. Ben boksa gittiğim için kardeşimi çok zorlamadım” diye konuştu.

Jinda Yıldız adındaki bir kız öğrenci de sosyal medyada takılacaklarına sosyal meydana indiklerini söyledi.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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