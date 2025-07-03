İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9004
  • EURO
    47,0831
  • ALTIN
    4306.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık ''İklim Kanunu''na ilişkin iddialara tek tek cevap verdi
Güncel

Bakanlık ''İklim Kanunu''na ilişkin iddialara tek tek cevap verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Kanunu ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen çeşitli iddialara ilişkin detaylı açıklamaları 9 maddede paylaştı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 11:41 - Güncelleme:
Bakanlık ''İklim Kanunu''na ilişkin iddialara tek tek cevap verdi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 9 maddede İklim Kanunu ile ilgili iddialara cevap verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "İklim Kanunu Gerçekleri" başlığıyla bir infografik paylaşıldı. Paylaşımda, İklim Kanunu kapsamında kamuoyunda sıkça dile getirilen iddialara ilişkin açıklamalar yer aldı.

Buna göre, 9 maddede İklim Kanunu ile ilgili en çok gündeme gelen iddialar ve yanıtları şöyle:

1- "Karbon ayak iziyle insanların özgürlükleri kısıtlanacak"

Karbon ayak izi ile insanların özgürlüklerinin kısıtlanması söz konusu bile değil. Karbon ayak izinin azaltılması, sadece üretim yapan organizasyonlar için öngörülmüştür. Bireylerle, mülkiyet, seyahat gibi anayasal haklarıyla en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır.

2- "EMİSYON TİCARETİ SİSTEMİ" ADI ALTINDA VATANDAŞLARDAN KARBON VERGİSİ ALINACAK"

Kanun teklifi karbon vergi sistemini getirmiyor. Emisyon ticaret sisteminin kurulmasını kapsıyor. 9. maddede de bireylerin değil sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşürülmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Dolayısıyla, Emisyon Ticaret Sistemi uygulamasının kapsamı sadece enerji yoğun üretim tesisleridir. Bireylerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

3- "TARIM YASAKLANACAK, MEYVE AĞAÇLARINA EL KONULACAK"

Kanun metninde bu anlama gelecek herhangi bir yaklaşım dahi bulunmamaktadır. Aksine kanun, kuraklık ve afetlere karşı risk altındaki toprakları, tarımı, hayvancılığı ve doğal kaynakları, değişen iklim şartlarına karşı korumak, gıda ve su güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

4- "ÇİFTÇİ İSTEDİĞİ ÜRÜNÜ EKEMEYECEK, EKENE CEZALAR VERİLECEK"

Kanunda tarım ve hayvancılığa ilişkin tek bir yaptırım maddesi dahi yoktur.

5- "HAYVANCILIK YASAKLANACAK, YAPAY ET YEDİRİLECEK, HAYVAN OTLATMAK YASAKLANACAK"

Kanunda, bunu ima eden herhangi bir ifade yoktur. Aksine Kanun 5 ve 6. maddelerle ülkemiz topraklarını, tarımını, hayvancılığını ve doğal kaynaklarını değişen iklim şartlarına karşı korumayı, gıda ve su güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

6- "PARİS ANLAŞMASI'NDA KÜRESEL GÜÇLER TARIM ALANLARINA EL KOYACAK"

Paris Anlaşması, 2021 yılında TBMM'de uygun bulma kanunu ile iç hukukumuza aktarılmıştır. Hatta ülkemiz, Paris Anlaşması'nı kendi özel koşullarını ve kalkınma hedeflerini önceleyerek ve dikkate alarak imzalamıştır. Paris Anlaşması, 2021 yılından beri kanun hükmünde bir düzenlemedir. 2021 yılından bugüne kadar kısıtlayıcı herhangi bir uygulama olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.

7- "KANUNLA KÖMÜR, PETROL KULLANIMI KALKACAK"

Kömür, petrol kullanımının tamamen kaldırılacağı iddiası söz konusu bile değildir. Kanun, çevre dostu temiz enerjiyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır, bunda bir zorunluluk yoktur.

8- "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YOKTUR DİYENLERE CEZA VERİLECEK"

İklim Kanununda 'iklim değişikliği yoktur' diyenlere ilişkin bir ceza hükmü bulunmamaktadır.

9- "VATANDAŞ KARBON AYAK İZİNE GÖRE CEZA ÖDEYECEK"

Kanunun hiçbir maddesinde, vatandaşa ceza ve kısıtlamaya yönelik bir yaptırım yer almıyor. 14'üncü maddede bireyleri değil, sanayi ve üretim tesislerine yönelik idari yaptırımlar düzenleniyor, adli ceza yaptırım hükümleri yer almıyor.

Türkiye'den iklimle mücadelede tarihi adım!

Bakan Kurum: İklim Kanunu, 2053 hedefinin en kritik eşiği
  • iklim kanunu
  • çevre bakanlığı
  • iddialar açıklama

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.