Bakanlık ile SPK arasında protokol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile SPK arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı. Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" bakanlık adına Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve Sermaye Piyasası Kurulu adına Kurul Başkanı İbrahim Ömer Gönül tarafından imzalandı.

Üç yıl süre ile yürürlükte kalması planlanan İş Birliği Protokolü ile finansal okuryazarlık konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim faaliyetleriyle Bakanlık hizmet gruplarının finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve becerilerinin gelişimi desteklenecek.

Bu iş birliği ile Türkiye'nin finansal okuryazarlık düzeyinin gelişimine katkı sunulması, finansal okuryazarlık eğitimleri ile Bakanlık hizmet gruplarına gelişim fırsatları sağlanması ve yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Protokol imzalandıktan sonraki 3 ay içerisinde oluşturulacak çalışma takvimi çerçevesinde bir yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri için eğitici eğitimler planlanacak, diğer yandan hizmet gruplarına yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.