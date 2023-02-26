İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık incelemesi tamamlandı: Mamak'taki inşaat hakkında açıklama yapıldı
Güncel

Bakanlık incelemesi tamamlandı: Mamak'taki inşaat hakkında açıklama yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'da, bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında hasar gördüğü için tahliye edilen iki binaya ilişkin ön incelemesini tamamladı.

AA26 Şubat 2023 Pazar 20:11 - Güncelleme:
Bakanlık incelemesi tamamlandı: Mamak'taki inşaat hakkında açıklama yapıldı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık, Mamak, Fahri Korutürk Mahallesi 881. Sokak'ta boşaltılan Aşılı ve Gül Hatun apartmanları için inceleme ekibi gönderdi.

Yapılan ön incelemede, binaların birinin otopark kısmında, diğerinin ise giriş yaya yolunda çökme oluştuğu tespit edildi.

İnşaat çalışma alanında, kaymayı önlemek ve toprak yükünü karşılamak amacıyla istinat duvarı inşa edildiği belirlenen incelemede, istinat duvarı yapılırken, şevsiz kazı gerçekleştirildiği, bütün toprak/kaya kütlesinin tek seferde, zarar gören iki binanın temel derinliği boyunca alındığı aktarıldı.

Bunun, mevcut bahçe duvarlarının altında boşluklar oluşturduğuna dikkat çekilen incelemede, ilgili belediye, yapı denetim firması ve müteahhit firmanın, sorunu çözmek için proje değişikliğine gideceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.