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Bakanlık o anları paylaştı! YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki hain tuzağı böyle engellendi

Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi.

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Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araçın imha edildiği görüntüler Milli SAvunma Bakanlığı tarafında paylaşıldı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi." ifadelerini kullandı.

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