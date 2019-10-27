Bakanlık o anları paylaştı! YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki hain tuzağı böyle engellendi Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi.