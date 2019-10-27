Bakanlık o anları paylaştı! YPG/PKK'nın Tel Abyad'daki hain tuzağı böyle engellendi
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araçın imha edildiği görüntüler Milli SAvunma Bakanlığı tarafında paylaşıldı.
Bakanlık yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) Timlerimiz tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi." ifadelerini kullandı.
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