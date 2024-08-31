Bakanlık ormana zarar veren böceklere karşı harekete geçti

AA muhabirinin OGM verilerinden yaptığı derlemeye göre, Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarıyla 7 gün 24 saat mücadele ederken, orman zararlılarına yönelik çalışmalarını da kesintisiz sürdürüyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan orman zararlılarıyla mücadele için 2002'den bu yana çalışma yürütülüyor. Bu zararlı türler; yapraklar, tomurcuklar, sürgünler, ince dallar, kozalak ve kökler gibi ağaçların her bölgesinde tahribata neden oluyor. Zararlılarla mücadele çalışmalarında biyolojik mücadele başta olmak üzere mekanik, kimyasal ve biyoteknik mücadele yöntemleri uygulanıyor.

Bu zararlılarla mücadele kapsamında ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılıyor. Biyolojik mücadele kapsamında, geçen yıl ormanlarda 60 noktaya karınca nakli yapıldı. Ayrıca, 824 bin 945 faydalı böcek üretilerek hastalıklı alanlara bırakılırken çam kese böceğinin görüldüğü alanlara 1445 tel kafes yerleştirildi.

- KUŞLARIN EKOSİSTEMİN DENGESİ AÇISINDAN ÖNEMİ BÜYÜK

OGM, orman zararlılarıyla mücadelede faydalı böceklerin yanında kuşlardan da yararlanıyor. Bir gün içerisinde, kendi ağırlığının birkaç katı zararlı böcek tüketen kuşlar, ormanların korunmasında ve salgın haline gelen zararlı böceklerle mücadelede önemli bir rol oynuyor.

Ülke genelindeki ormanlarda böcek larvalarıyla beslenen sığırcık gibi kuş türleri, ormanlardaki böcek zararını hissedilir derecede azaltıyor. Bazı kuş türleri ise kendileri meyve ve tomurcuklarla beslenirken, yavrularının protein ihtiyacını böcek ve larvalarla karşılıyor. Bu nedenle bu kuş türlerinin, ekosistemin dengesinin korunması açısından büyük önemi bulunuyor.

Böcek popülasyonlarının arttığı bölgelerde, uygun şartlar sağlandığında, kuş türlerinin de buna paralel olarak artış gösterdiğini gözlemleyen uzmanlar, böcek popülasyonunu dengelemek için böcekçil kuşların korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar arasında, kışın kötü hava koşullarında kuşların yemlenmesi, faydalı kuşların düşmanlarına karşı mücadele edilmesi, kuşların yuva yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla "kuş koruma ağaçları" olarak adlandırılan fazla dallı ağaçların gençleştirme sahalarında hektar başına 3 yaşlı ağaç bırakılması ve böcek yiyen kuşlar için uygun noktalara kuş yuvaları asılması yer alıyor.

Kuş yuvalarının ormanlara yerleştirilmesiyle baştankara, sığırcık, ibibik gibi orman zararlılarıyla beslenen kuşların ormanlarda konuşlanmaları ve korunmalarının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, ekosistemin korunması ve ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele çerçevesinde her yıl suni kuş yuvaları ormanlara yerleştiriliyor.

2003-2023 döneminde 643 bin 267 hektarlık ormanlık alanda, böcek zararlılarıyla biyolojik mücadele amacıyla, 2 milyon 26 bin 704 kuş yuvası ormanlara asılırken, bu yıl sonu itibarıyla 37 bin 700 kuş yuvasının ormanlara konuşlandırılması hedefleniyor.