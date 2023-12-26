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Bakanlık, şehit yakınlarına dil uzatan Can Ataklı için harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehitlerimizin yakınlarını tehdit eden CHP yandaşı Merdan Yanardağ için harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gazeteci Can Ataklı'nın, şehit aileleri aleyhindeki söylemleriyle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, 'Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz.' dedi.

AA26 Aralık 2023 Salı 14:29 - Güncelleme:
Bakanlık, şehit yakınlarına dil uzatan Can Ataklı için harekete geçti
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Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Göktaş, kentte ilk olarak, 23 Aralık'ta, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı ziyaret sonrasında bir gazetecinin, "gazeteci Can Ataklı'nın şehit aileleri aleyhindeki söylemlerine" ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Göktaş, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

"Aziz milletimizin başı sağ olsun" diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak, bizim boynumuzun borcu. Bugün de şehidimizin ailesi ile bir aradayız. Bazı kendini bilmezlerin, bu tür söylemlerde bulunması, bizlerin canını acıtıyor. Bizler, şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkacağız, onlara dil uzatanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizden ve gazilerimizden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Can Ataklı ile ilgili de gerekli suç duyurusunda bulunduk. Şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacak, onlara dil uzatanlara hadlerini bildirmeye devam edeceğiz."

  • Mahinur Özdemir Göktaş
  • Mahinur Özdemir
  • Şehit aileleri+açıklama

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