Bakanlık son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulundu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı
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