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Bakanlık son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulundu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı

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Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu

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