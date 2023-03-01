İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8851
  • EURO
    20,1434
  • ALTIN
    1116.16
  • BIST100
    5322.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık son bilançoyu açıkladı: Bin 543 çocuk ailesine teslim edildi
Güncel

Bakanlık son bilançoyu açıkladı: Bin 543 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklara ilişkin açıklamada bulunuldu. Bakanlık enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini bildirdi.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
Bakanlık son bilançoyu açıkladı: Bin 543 çocuk ailesine teslim edildi
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve kayıt altına alınan refakatsiz 1911 çocuktan 1543'ünün ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.