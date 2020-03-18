Bakanlık talimatı verdi: Kadın konukevlerine 'koronavirüs' önlemi

AA 18 Mart 2020 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:24

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre Bakanlık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı tedbirlere, şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski olan kişilerin kaldığı kadın konukevlerini de ekledi.

Bu kapsamda, Bakanlığa, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın konukevlerine Kovid-19'a yönelik alınacak önlemlere ilişkin duyuru gönderildi.

Hastalık tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar kuruluşlarda ek önlemler alınması zorunluluğunun doğduğuna işaret edilen duyuruda, konukevlerindeki toplu etkinliklerin iptal edilmesi, kuruluşta kalanların da gerekmedikçe kuruluş dışına çıkmasına izin verilmemesi istendi.

Duyuruya göre Bakanlığa, belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınlar ve beraberindeki çocukları ile personelde ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp vermekte zorlanma, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin bulunması halinde hızla sağlık kurumlarına başvurulacak ve takibi yapılacak.

- SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇİRİLECEKLER



Düzensiz göç yoluyla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu mağdurlar dahil kuruluştaki tüm kadınlar ve beraberindeki çocukların sağlık kontrolleri yaptırılacak. Kadın konukevlerindeki ortak kullanım alanları ve malzemelerin hijyen durumları sık sık kontrol edilerek periyodik dezenfekte işlemleri uygulanacak.

Riskli durumlara karşı İl Sağlık Müdürlükleri ile irtibat halinde olunacak, kuruluşta kalanlar, ellerini sık sık sabun ve bol su ile yıkamaları konusunda bilgilendirilecek.

Odalar ve ortak alanların temizlik ve hijyenine en üst düzeyde özen gösterilecek, buralar sık sık havalandırılacak.

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan afiş ve broşürler doğrultusunda kuruluşlarda kalanlar ile personele düzenli bilgilendirmede bulunulacak.