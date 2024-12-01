Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan, 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin "Yaşanan elim olay nedeniyle Bakanlığımız Müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan ve 3 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen yangında hayatını kaybeden 3 işçimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız müfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mobilya fabrikasında yangın