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Bakanlıkta ''casus'' avı... Ticari sırları para karşılığı satmışlar

Özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı veren gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarladığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonda 7 ilde 10 şüpheli yakalandı. Başlatılan askeri ve siyasal casusluk soruşturması kapsamında çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

AA27 Haziran 2025 Cuma 10:59 - Güncelleme:
Bakanlıkta ''casus'' avı... Ticari sırları para karşılığı satmışlar
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İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" soruşturmaları kapsamında çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle yapılan ortak çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Bakanlığın kullandığı sistemler üzerinde ticari sır olarak nitelendirilen, özel ve gizli kalması gereken ithalat ve ihracat verilerini üçüncü şahıslara para karşılığı verdiği, gümrük müdürlüğü çalışanlarıyla bu verileri alarak sosyal medya ve internet siteleri üzerinden pazarladığı ve sattığı tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, doküman ve belge ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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