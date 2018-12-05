Bakanlıktaki köstebeğin Türk-Rus diplomatik görüşmelerini Oktar suç örgütüne aktardığı ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 4 ay önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklandı. İtirafçı olan şüpheliler ifadelerinde, Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı olarak çalışan Rusya uyruklu tercüman Leyla O.’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve heyetinin Rusya ile yaptığı görüşmelerin tercümesini yaptıktan sonra detayları Adnan Oktar grubuna sızdırdığını söyledi. Şüphelilerin ayrıca Leyla O.’nun Rusya’da yaşadığını ve Türk heyetlerin Rusya’ya gittiklerinde tercümanlık yaptığını da ifadelerinde belirttiği öğrenildi.

SAVCILIKTAN BAKANLIĞA YAZI

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı’na yazı yazan savcılık bakanlığın Rusya ziyaretleri sırasında böyle bir tercümanla çalışıp çalışılmadığını sordu. Savcılık ayrıca böyle bir tercüman ile çalışılıyorsa açık kimlik bilgilerinin de kendilerine verilmesini istedi. Bakanlıktan ise henüz cevap gelmediği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı ile anlaşmalı olarak çalışan Rus uyruklu tercüman Leyla O. incelemeye alındı.

(Akşam)