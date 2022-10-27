İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2022 Perşembe / 2 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6169
  • EURO
    18,7038
  • ALTIN
    994.271
  • BIST100
    3954.76
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan açıklama: Yollarımız TOGG fabrikasının açılışına hazır
Güncel

Bakanlıktan açıklama: Yollarımız TOGG fabrikasının açılışına hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak bağlantı yolu ve farklı seviyeli kavşağın açılışa hazır olduğunu bildirdi.

AA27 Ekim 2022 Perşembe 12:44 - Güncelleme:
Bakanlıktan açıklama: Yollarımız TOGG fabrikasının açılışına hazır
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mudanya–Gemlik İl Yolu Yerli Otomobil Fabrikası Bağlantı Yolu ve Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı'nın 29 Ekim'de açılmasıyla bölgede ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

Sanayi tesislerine lojistik desteğin sağlanacağı ve turistik tesislere ulaşım imkanının arttırılarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı vurgulanan açıklamada, "Mudanya–Gemlik arasındaki ulaşım standardını yükseltecek kara yolu yatırımları kapsamında, 4,84 kilometre uzunluğunda, 3,84 kilometresi 2x2 ve bir kilometresi 2x1 bitümlü sıcak karışım olarak projelendirilen yol kapsamında bir adet köprülü kavşak, bir adet hemzemin kavşak ve 3 adet köprü bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

TOGG fabrikasına güvenli ve konforlu ulaşım imkanını sağlayacak yolların açılışa hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Projenin hayata geçirilmesi ile ülkemizin stratejik öneme sahip yatırımlarından olan TOGG Yerli Otomobil Fabrikasının, lojistik desteği sağlanmış ve üretime başlanmasından sonra oluşacak trafik yoğunluğuna çözüm oluşturulmuş olacak." değerlendirmeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.