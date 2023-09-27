Bakanlýktan, Ýzmir'de yaþanan ve bazý basýn yayýn organlarýnda yer alan "Akran zorbalýðý sýnýr tanýmýyor" baþlýklý haberlere iliþkin açýklama yapýldý.

Açýklamada, "Haberlere konu olan görüntülerle ilgili 13 Eylül'de bakanlýðýmýza gelen ihbar üzerine ivedilikle il müdürlüðü ekiplerimiz tarafýndan ailelere yönelik inceleme süreci baþlatýlmýþtýr." ifadesi kullanýldý.

Yapýlan inceleme sonucunda, maðdur kýz çocuðuna yönelik danýþmanlýk, eðitim ve saðlýk tedbir kararlarý, suça sürüklenen 3 çocuk hakkýnda ise danýþmanlýk ve saðlýk tedbir kararlarý alýnmasýnýn uygun görüldüðü bildirilen açýklamada, þunlar kaydedildi:

"Çocuðun üstün yararý gereðince Ýzmir Ýl Müdürlüðümüz tarafýndan olaya dair basýna yansýyan video görüntülerine eriþim engeli talep edilmiþtir. Bakanlýk olarak davaya müdahil olarak, hukuki süreci yakýndan takip etmeyi sürdüreceðiz."