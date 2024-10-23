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Bakanlıktan bebek ölümlerini araştıracak Komisyon'a destek

Sağlık Bakanlığı bebek ölümlerini araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu'na destek çıktı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 08:03 - Güncelleme:
Bakanlıktan bebek ölümlerini araştıracak Komisyon'a destek
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Sağlık Bakanlığı, bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na sürecin tüm aşamalarında her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansının bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerini araştıracak Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğuna ilişkin son dakika paylaşımı alıntılanarak açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kurulan Araştırma Komisyonu'nu destekliyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak, bu önemli sürecin tüm aşamalarında Komisyon'a her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

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