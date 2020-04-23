İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9525
  • EURO
    7,4886
  • ALTIN
    386.085
  • BIST100
    98171
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan dikkat çeken açıklama: Pakistan ve Ürdün'le uluslararası bir boyut kazandı
Güncel

Bakanlıktan dikkat çeken açıklama: Pakistan ve Ürdün'le uluslararası bir boyut kazandı

Pakistan ile ticari gemi bilgilerinin karşılıklı paylaşılmasına 21 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlandığını belirten Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetlerinin katılımıyla 'Akdeniz Kalkanı Harekâtı'nın uluslararası bir boyut kazandığını açıkladı.

23 Nisan 2020 Perşembe 14:56 - Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:01
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri; Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarımıza yönelik hak ve menfaatlerimizi korumak, denizde durumsal farkındalığı artırmak ve deniz güvenliğine katkı sağlamak maksadıyla; fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar, deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının katılımıyla 2006 yılından itibaren Akdeniz Kalkanı Harekâtını (AKH) icra etmektedir. Bugüne kadar milli olarak yürütülen Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası hale getirilmesi kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetleri bağlısı PNS ALAMGIR 21-23 Kasım 2019 ve PNS YARMOOK 10-11 Mart 2020 tarihlerinde, Ürdün Kraliyet Deniz Kuvvetleri mensubu iki gözlemci personel ise 21-28 Kasım 2019 tarihleri arasında TCG BARBAROS fırkateyninde iştirak ederek Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması sağlanmıştır. Ayrıca, 21 Nisan 2020 tarihinde karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına başlanmış ve Akdeniz Kalkanı Harekâtının uluslararası bir boyut kazanması perçinlenmiştir. Bahse konu harekâta diğer yabancı deniz kuvvetleri bağlısı personel ve gemilerin de katılımına yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

Down sendromlu çocuğun 23 Nisan'ı kutlama hayalini jandarma gerçekleştirdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.