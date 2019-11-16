Bakanlıktan Dipsiz Göl açıklaması: Görevden uzaklaştırıldılar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane’de bulunan Dipsiz Göl'de gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda gölün kurumasına sebep olunmuştur. Bakanlığımızca ilgililer hakkında, 15 Kasım 2019 tarih ve 372 sayılı onay ile soruşturma başlatılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır."