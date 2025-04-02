Bakanlıktan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Otizm spektrum bozukluğunun nörogelişimsel bir rahatsızlık olduğu ve her çocukta farklı belirtilerle ortaya çıkabildiği belirtilen paylaşımda, bu belirtilerin iletişim, sosyal ilişki ve etkileşimde güçlük, yinelenen davranış örüntüleri, rutinlere bağlılık ile duyusal uyaranlara karşı aşırı duyarlılık ya da duyarsızlık şeklinde görülebildiği bildirildi.

Zihinsel özel gereksinimli çocuklara sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmeye devam edildiği aktarılan paylaşımda, bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinde, otizm riski bulunan çocukları erken dönemde tespit etmek ve tanı, tedavi ile rehabilitasyon süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Otizm Tarama ve Takip Programı'nın uygulandığı bildirildi.

Programın, 18-36 ay arasındaki tüm çocukların otizm risk faktörleri bakımından değerlendirilmesini, gerekli yönlendirmelerin yapılmasını ve takibin sağlanmasını kapsadığı kaydedildi.

- "TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Otizm riski görülen çocukların, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlarınca değerlendirildiği belirtilen paylaşımda, bu bilgilere yer verildi:

"Zihinsel özel gereksinimli çocuklarımızın ruh sağlığı hizmetini bütüncül olarak almalarını hedeflediğimiz Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezlerinde (ÇÖZGEM), çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, çocuk gelişimci, iş ve uğraşı terapisti, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi birçok meslek mensubu, multidisipliner bir yaklaşımla sağlık hizmeti sunuyor.

Zihinsel özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik erken müdahale, izlem ve yetişkinliğe geçiş süreçlerinde daha nitelikli ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayan ÇÖZGEM'ler 10 ilimizde faaliyete başladı. Türkiye genelinde yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor.

Nitelikli sağlık hizmet sunumu için zihinsel özel gereksinimler konusunda donanımlı sağlık çalışanları da ana hedeflerimizin başında geliyor. Bu amaçla, acil sağlık hizmeti çalışanlarından ruh sağlığı çalışanlarına, ağız diş sağlığı çalışanlarından diyetisyenlere kadar birçok meslek mensubuna yönelik eğitim programları hazırladık.

Bu eğitim programları sayesinde sağlık çalışanlarımızın otizm başta olmak üzere zihinsel özel gereksinimleri tanımaları, güncel ve bilimsel bilgilerle daha etkin sağlık hizmeti sunmalarını amaçlıyoruz."

- "UZAKTAN ERİŞİM SAĞLADIK"

Olası afet dönemlerinde zihinsel özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik öncü çalışmaların da yapıldığı ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Afetlere hazırlık aşamasında hem sağlık çalışanlarımızın bilgi ve donanımını artırmayı hem de mobil uygulamamız aracılığıyla ruh sağlığı başta olmak üzere uzaktan sağlık hizmetlerini kesintisiz sunmayı hedefliyoruz.

Bakanlığımıza ait olan mobil uygulama Özel Çocuklar Destek Sistemi ile pandemi ve deprem dönemlerinde zihinsel özel gereksinimli çocuklara uzaktan erişim sağladık. Ruh sağlığı hizmeti sunumunu kesintisiz olarak sürdürdük. Olası afet durumları için sistem tekrar çalışmaya hazır olarak bekliyor."