Bakanlıktan elektronik ve kaçak sigaraya geçit yok
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesinin üzerinde hassasiyetle durduklarını belirterek, herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırdı.
Türkiye’de kaçak sigara tüketiminin 2014 yılındaki yüzde 21 seviyesinden tarihi rekorla yüzde 2’ye indirildiğini, bu sayede devlet gelirleri açısından önlenen vergi kaybının yaklaşık 5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Pekcan, “Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, gerek sigara gerekse elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelemiz hız kesmeden başarıyla devam ediyor. Yıl başından bu yana 12,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik ve 125 bin elektronik sigara ve aksamının yurda girişine engel olduk. Sadece ekim ayında yaklaşık 400 bin paket kaçak sigara yakaladık. Tütün mamulleriyle mücadelemiz sadece sigarayla sınırlı değil. Ekimde 45 milyon makaron, 2 ton fazla tütün ve 1 milyon 100 bin sigara kağıdı yakalaması gerçekleştirdik. Bu yıl 105 milyon 850 bin makaron, 90 ton tütün ve 11.6 milyon sigara kağıdı yakaladık.”
125 BİN ADET YAKALANDI
Bakanlığın elektronik sigarayla mücadelesini hız kesmeden sürdürdüğüne dikkati çeken Pekcan, “Bakanlığımız elektronik sigaraya geçit vermiyor. Ekiplerimizin çalışmaları sonucu geçen yıl 82 bin 633 elektronik sigara ve aksamı ile 20 bin paket ısıtılmış tütün ürünü yakalaması gerçekleştirilmişti. Bu yıl günümüze kadar 125 bin elektronik sigara ve aksamının yanı sıra 261 bin paket tütün ürünü hakkında yasal işlem yaptık” dedi.
‘Vatandaşlarımız ALO 136 hattıyla bize destek olsunlar’
Tütün ve tütün mamulleri ile elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadelede dedektör köpek ve tarama sistemlerinden yoğun bir şekilde istifade edildiğini anlatan Pekcan, “Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı” ile Bakanlığın veri tabanlarındaki tüm verilerin toplu olarak analizine imkan veren “İstihbarat Bilgi Sistemi” ve Araç Takip Sistemi’nin de etkili bir şekilde kullanıldığı bilgisini verdi. Pekcan, kaçak sigara kullanımının azaltılması ve her türlü kaçakçılığın önlenmesi konusunda Bakanlığın çalışmalarına katkı vermek isteyenlere çağrıda bulunarak, “Vatandaşlarımızı mücadelemize ‘Alo 136’ ihbar hattıyla destek vermeye davet ediyorum” açıklaması yaptı.
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