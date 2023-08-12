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Güncel

Bakanlıktan ''Engellilerin ilaçlarının satıldığı'' iddiasına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan 'engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar' başlıklı haberleri yalanladı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 19:06 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''Engellilerin ilaçlarının satıldığı'' iddiasına yalanlama
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın 2021 yılında yaşanan bir iddia üzerine meydana geldiği vurgulanarak, "Yapılan detaylı soruşturma neticesinde bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün bazı basın yayın organlarında "Engellilerin ilaçlarını bile çalıp satmışlar" başlıklı haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Habere konu olan Erzurum'daki özel bir bakım merkezinde meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından 2021 yılında müfettiş görevlendirilmiş, olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmüştür. Olay iki yıl önce Bakanlığımıza ulaşmış ve gereken incelemeler ivedilikle yapılmıştır. Yapılan detaylı soruşturma neticesinde bakım personelinin engellilerin ilaçlarını sattığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu görülmüştür. Hassas hizmet gruplarımıza yönelik haberlerde basın mensuplarımızı daha sorumlu olmaya davet ediyor, eski haberleri yeniymiş gibi sunarak dezenformasyona alet olmamalarını bekliyoruz.

Bakanlığımıza ulaşan her iddiayı titizlikle incelemeye ve engelli bireylerin en iyi hizmeti almasının takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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