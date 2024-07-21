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Bakanlıktan Gabar Dağı'nda petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığınca, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkazdan yaralı olarak kurtarılan iki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 18:21 - Güncelleme:
Bakanlıktan Gabar Dağı'nda petrol sahasında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama
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Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesiyle enkaz altında kalan bir kişiye ulaşılmıştır. UMKE ekiplerimizin enkaz altında yaptığı ilk muayene sonucu kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kule enkazından yaralı olarak kurtarılan iki işçinin durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyoruz."

Enkaz altındaki mühendisten acı haber Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 mühendis öldü, 2 işçi yaralı

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