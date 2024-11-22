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Bakanlıktan hamburger ve dönerde gramaj denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde gramaj denetimleri gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 14:27 - Güncelleme:
Bakanlıktan hamburger ve dönerde gramaj denetimi
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Denetimde, öncelikle fiyat tarifelerinin işletmelerin giriş kapısının önünde yer alıp almadığı, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi. Ardından fiyat tarifelerinde yer alan döner, hamburger, et, kebap gibi ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, Galataport'ta yapılan denetimler sırasında açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 47 ekiple 27 ilçede denetim yaptıklarını belirten Menteşe, yiyecek-içecek sektöründe hizmet verenlere sattıkları ürünlerin listesini işletmelerinin dışına da koymaları, içeride de bulundurmaları zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Burada tüketicilerin ticari çıkarlarını en üst seviyede koruma ve bilinçlendirmenin amaçlandığını dile getiren Menteşe, ocak ayından bu yana İstanbul'da yaklaşık 38 bin restoranı bu konuda denetlediklerini, ciddi oranda da eksik gördükleri konularda idari yaptırımları uyguladıklarını bildirdi.

İsmail Menteşe, vatandaşlar tarafından en çok tüketilen döner, hamburger, iskender kebap gibi ürünlerin farklı isimler altında satıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şöyle ki ekmek arası döner, sandviç döner gibi farklı isimler de var, ama bu isimler karşılığında gramajlarıyla ilgili bir açıklama yoktu, fiyatları farklılık gösteriyordu. Bunu da açığa kavuşturmak için bu ürünlerle ilgili gramajların belirtilme zorunluluğu vardı. Bugün burada da yaklaşık 10'un üzerinde işletmeyi denetledik. Bunların içerisinde gramaj bilgisi olan da vardı, olmayan da vardı. Olmayanlarla ilgili de tutanaklarımızı tuttuk."

Son günlerde su fiyatlarına yönelik şikayetler aldıklarını söyleyen Menteşe, "Gittiğimiz yerlerde onları da incelememize aldık. Onlarla ilgili de gerekli işlemlerimizi yaptık. Denetimlerimiz bu kapsamda devam edecek." dedi.

  • İstanbul Ticaret İl Müdürü
  • Gramaj Denetimleri
  • Yiyecek İçecek Sektörü

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