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Bakanlıktan, İzmir'deki grev kararına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İzmir'de bir şirketteki grev kararının, Türk çalışanların işine son verilip yerlerine yabancı işçilerin istihdam edilmesi nedeniyle alındığı iddiasını yalanladı.

DHA3 Mayıs 2024 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Bakanlıktan, İzmir'deki grev kararına ilişkin açıklama
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde netice alınamaması nedeniyle 7 Mart 2024 tarihinde grev kararı alındığı belirtilerek, "Grev kararından sonra bakanlığımız sürece dahil olarak gerekli adımları atmıştır. 50 işçinin katıldığı grev kararını takiben olayın suhuletle çözülmesi adına son görüşme 18 Nisan 2024 tarihinde Bakan Yardımcımız Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürümüz Mehmet Baş, işçi ve işveren yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmiştir. Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada söz konusu grevin nedeni çarpıtılarak, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan işçilerin işten çıkarılarak yerlerine yabancı uyruklu kişilerin alınması' olarak yer almıştır. Ancak grev kararı toplu sözleşme görüşmelerinde netice alınamaması nedeniyle olup, bahsi geçen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen firmada, 2 bin 951 Türk vatandaşı istihdam edilmektedir. Şirket, Bakanlığımıza 2024 yılında 158 yabancı uyruklu için çalışma izni talebinde bulunmuş olup, sadece 40 yabancı için çalışma izni verilmiştir. Halihazırda firmada 37 yabancı uyruklu işçi çalışmaktadır. Müfettişlerimizce detaylı incelemeler devam etmekte olup, Bakanlık olarak ilgili taraflarla görüşme halinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" denildi.

  • İzmir grev iddiası
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