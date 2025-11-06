İSTANBUL 20°C / 14°C
6 Kasım 2025 Perşembe
  • Bakanlıktan ''kış'' hamlesi! 81 ile barınma ve yardım talimatı
Güncel

Bakanlıktan ''kış'' hamlesi! 81 ile barınma ve yardım talimatı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta yaşayan kimsesizlerin kış aylarında mağdur olmaması için 81 ile genelge gönderdi.

6 Kasım 2025 Perşembe 10:07
Bakanlıktan ''kış'' hamlesi! 81 ile barınma ve yardım talimatı
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu kurumu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.

