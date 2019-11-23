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Bakanlıktan ''Meclis kantininde sahte bal satıldığı'' iddiasına açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığınca, '(Taklit ve tağşiş gerekçesiyle ifşa edilen balların Meclis kantininde satıldığı iddiası) İddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce bakanlığımız tarafından ifşa edilen söz konusu firmanın 'D.B.1/4' parti numaralı ürününe rastlanmadı.' açıklaması yapıldı.

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Bakanlığın yazılı açıklamasında, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kantininde, taklit, tağşiş gibi sebeplerle bakanlık tarafından satışı yasaklanan ve ifşa edilen ürünlerin satıldığı" iddiası üzerine, bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

Kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine bakanlığın gıda kontrol görevlilerince 22 Kasım 2019 tarihinde ilgili işletmeye gidilerek inceleme ve denetimler yapıldığının aktarıldığı açıklamada, iddialara konu satış noktasında yapılan inceleme ve denetimde, daha önce bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulan (ifşa edilen) söz konusu firmanın "D.B.1/4" parti numaralı ürününe rastlanmadığı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca söz konusu firmanın iş yerinde bulunan ürünlerinin etiket bilgilerinde ve muhafaza koşullarında herhangi bir olumsuzluk olmadığının tespit edildiği belirtilirken, "Ancak yine de işletmede satışa sunulan farklı parti numaralarına ait ürünlerden numuneler alınarak, analizi yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderildi. Bakanlığımız tarafından yapılan kamuoyu duyuruları firmaların ürettikleri ürünün sadece ilgili partisini kapsamaktadır. Dolayısıyla aynı firmanın diğer ürün ve parti numaralarını kapsamamaktadır. " değerlendirmesinde bulunuldu.

Denetimlerle taklit ve tağşiş yaptığı anlaşılan firmalara ilgili kanun kapsamında idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulandığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Firmalar, kanun gereği olumsuzluğa konu ürünleri piyasadan toplatmakla yükümlüdür. Bakanlığımız, gıda denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen ve kamuoyu duyurularına konu firmalar ile ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürmektedir. Diğer yandan her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın da ifşa edilen ürünlerin piyasada satışına dair ihbarlarını ALO 174 Gıda Hattına yapmaları büyük önem arz etmektedir."

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