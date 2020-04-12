12 Nisan 2020 Pazar 11:58 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:02

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde 10 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup bugün gece saat 24.00’a kadar devam edecektir.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.