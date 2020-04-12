İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... İçişleri: Sokağa çıkma yasağına yüksek oranda uyum sağlamıştır
Güncel

Son dakika... İçişleri: Sokağa çıkma yasağına yüksek oranda uyum sağlamıştır

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '31 ilde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak, karara yüksek oranda uyum sağlamıştır.' denildi. Yasağı ihlal eden 18 bin 770 kişi hakkında ise adli/idari işlem yapıldı

12 Nisan 2020 Pazar 11:58 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:02
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde 10 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup bugün gece saat 24.00’a kadar devam edecektir.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz. 

Evlat nöbeti sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz
Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

Skandal sonrası Türkiye, Çin'den izahat istedi: Araştırıyoruz

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.