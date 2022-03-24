Bakanlıktan turizm sektörü çalışanlarına uygulamalı eğitim

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından turizm sektörü çalışanlarına yönelik eğitim seminerlerinin ilki Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otelde gerçekleştirildi.

Bakanlığın usta öğreticileri tarafından uygulamalı verilen eğitimler kapsamında sektör çalışanları 5 gün süren kursta ön büro, kat hizmetleri, yiyecek içecek servisi ve yiyecek üretimi konularında eğitim aldı.

''İşbaşı Eğitimi Kursları'' ve ''Kişisel Gelişim Semineri'' başlıklarıyla düzenlenen programları başarıyla tamamlayan 150 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, törende yaptığı konuşmada, konaklama ve yeme-içme işletmelerinde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürdürülen yaygın mesleki turizm eğitimi faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Her yıl ortalama 4 bin sektör çalışanının verilen eğitimlerle becerilerini geliştirdiklerini belirten İbiş, şunları dile getirdi:



"Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan çerçeve protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek, içecek hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanlarında öğrenim gören öğrencilerin otel ve işletmelerde eğitim almaları hedeflenmektedir. Bu öğrencilerin en az üç yabancı dil öğrenerek mezun olmaları, okurken burs almaları, mezun olduktan sonra istihdam edilmeleri, buna ilave olarak öğretmenlerimizin de yeterlilikleri ve mesleki gelişimlerinin artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlıyoruz.



2018 yılında 5 tesis ve okul ile başlatılan çalışma, 2021 yılında 38 tesis ve 54 okula ulaşmıştır. 2023 Haziran itibarıyla sayıları ortalama 700'ü bulacak ilk mezunların sektöre kazandırılmasıyla protokol ilk meyvelerini verecek ve devam eden süreçte ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü turizm sektörüne kazandırılacaktır."

Otelin genel müdürü Latif Sesli de şirketlerinin 1992 yılında küçük bir apart otel olarak başladığını ve bugün 6 otelle ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Otellerinin Avrupa pazarında yapılan puanlamayla en iyiler arasına seçildiğini ifade eden Sesli, başarıdaki en büyük payın personelin olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan otel çalışanlarına sertifikaları takdim edildi.

Sertifika törenine Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İlknur Selçuk Köker, Seaden Otelleri Yönetim Kurulu üyesi Ziya Özden ile Bakanlık eğitmenleri de katıldı.

