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Bakanlık'tan Türkiye'ye getirilen otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddiasına cevap

Ticaret Bakanlığı'nca yurt dışından Türkiye'ye getirilen otomobil yüklü tırların gümrüklerde bekletildiği iddiasına ilişkin, 'Gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır' açıklaması yapıldı.

DHA6 Ağustos 2022 Cumartesi 11:10 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışından Türkiye'ye getirilen otomobil yüklü bazı TIR'ların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi. Mevzuat gereği bazı belgeler istendiği kaydedilen açıklamada, "Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan bu araçları taşıyanlara gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır" denildi.

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