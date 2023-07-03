Bakanlıktan yeni İHA hamlesi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığınca, hassas tarımda akıllı uçuş sistemlerine sahip İHA ve İHA üzerine takılabilecek çalkalanma önleyicili depo ile değişken oranlı püskürtme ve en az sürüklenme (DRIFT) etkisine sahip ilaçlama pülverizatörü geliştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Hassas tarımı desteklemek amacıyla özel olarak yürütülen akıllı uçuş ve ilaçlama planlama kabiliyetine sahip İHA ve alt sistemlerinin geliştirilmesini içeren projede tasarım aşaması tamamlandı.

İlk alt sistem; yüksek kapasiteli ve çalkalanmaya karşı dayanımlı ilaçlama deposu, ikincisi ise değişken oranlı ve uçuş planlama rotasına göre ayarlanabilecek ilaçlama bumunu içeriyor.

Bumun aynı zamanda havadan ilaçlamada en büyük sorunlardan biri olan ilacın hava şartları ve İHA'nın seyir koşullarına göre değişiklik gösteren bozucu etkilerden dolayı meydana gelen sürükleme etkisini en aza indirir nitelikte olması planlanıyor.

Projede, İHA ve pülverizatör tasarımının ardından hastalık tespiti üzerine yazılım geliştirme ve görüntü alma çalışmaları sürdürülüyor.