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Bakım için gittiği güzellik merkezinde kabusu yaşadı: Polise başvurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir güzellik merkezinde bakım yaptırdıktan sonra yüzünde yanık oluştuğunu iddia eden kişi İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Burada cilt ve yüz bakımı yaptırdığını anlatan Gümşar, 'Bir süre sonra yüzümde kızarıklar oluştu. Bunun üzerine Çorlu Devlet Hastanesine gittim. Burada yüzümdü 2. derece yanıklar oluştuğunu öğrendim. Plastik cerrahi uzmanları yüzümdeki bakım sırasında bazı maddelerin orantısız olarak kullanıldığını belirttiler.' dedi.

AA18 Eylül 2020 Cuma 17:43 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:43
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Müge Gümşar, AA muhabirine, geçen hafta misafir olarak geldiği Çorlu'da bir güzellik merkezine gittiğini söyledi.

Burada cilt ve yüz bakımı yaptırdığını anlatan Gümşar, "Bir süre sonra yüzümde kızarıklar oluştu. Bunun üzerine Çorlu Devlet Hastanesine gittim. Burada yüzümdü 2. derece yanıklar oluştuğunu öğrendim. Plastik cerrahi uzmanları yüzümdeki bakım sırasında bazı maddelerin orantısız olarak kullanıldığını belirttiler." dedi.

Gümşar, bu olayın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek söz konusu güzellik merkezi hakkında şikayetçi ve davacı olduğunu, kanuni mücadelesini avukatı aracılığıyla sürdüreceğini kaydetti.

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