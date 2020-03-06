Bakım için yaktığı körük arıları telef etti

IHA 06 Mart 2020 Cuma 15:33 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 15:33

Edinilen bilgiye göre olay, Beşbinevler Şehitler Mezarlığının arka tarafından bulunan bölgede meydana geldi. Numan Kuru isimli bir vatandaş arılarının bakımı için hazırladığı arı kovanı körüğünü kovanların üzerinde bakarak camiye gitti. Rüzgardan dolayı devrilen körüğün içindeki közden dolayı yangın çıktı. Namazı kıldıktan sonra arılarının olduğu mevkide alevleri gören Kuru, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, yaklaşık 200 arı kovanından 10 tanesi yanarak kül oldu.