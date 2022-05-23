Bakım merkezleri hem özel gereksinimli çocuklara hem ailelerine destek oldu

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, özel gereksinimli bireylere sahip ve onlara sürekli bakım vermekle yükümlü ebeveynlerin sosyal hayata katılımını sağlamak, sağlık kurumlarında, diğer kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerini yürütmeleri amacıyla Yenişehir Şehitlik Mahallesi'nde kurulan Gündüzlü Bakım Merkezi Mola Evi, 59 aileye hizmet veriyor.

Ebeveynlerin özel çocuklarını bırakıp gönül rahatlığıyla işlerini ve ihtiyaçlarını görmeleri amacıyla kurulan mola evinde, çocukların güzel vakit geçirmesi için her türlü imkan bulunuyor.

Mola evinde özel gereksinimli çocukların uzmanlar eşliğinde yararlanabilecekleri spor salonu, müzik odası, eğitim ve oyun odaları bulunuyor.

Özel gereksinimli çocuklara kişisel bakım hizmetlerinin de ücretsiz verildiği mola evinde, hem engelli bireyler hem de ebeveynleri için psiko-sosyal ve danışmanlık hizmetleri verecek uzman psikolog da bulunuyor.

- "ÇOCUKLARIM TOPLUM İÇİNE ÇIKMAYA BAŞLADI"

Özel gereksinimli 3 çocuğu bulunan Gülizar Sılındır, çocuklarını mola evinden önce rehabilitasyon merkezleri ve okula götürdüğünü ama çocukların topluma uyum sağlayamaması nedeniyle çok zorlandığını söyledi.

Çocuklarını Mola Evi'ne kaydettikten sonra hayatlarında büyük bir değişim yaşandığını ifade eden Sılındır, "Çocuklarım toplum içine çıkmaya başladı. Kendilerini ifade edebiliyorlar. Sosyal aktivitelere katılıyorlar, arkadaş ortamları oluştu. Çocuklarım şu anda öğreniyor ve her şeyi anlatıyor." dedi.

Sılındır, çocuklarının Mola Evi'nde okuma yazma öğrendiğini, spor yaptığını, iletişim kurmaya başladığını anlatarak, bu hizmetin sunulmasında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Leyla Bozkurt da otizmli çocuğunun Diyarbakır'da Mola Evi'nden hizmet alabilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Günlük hayatta birçok zorlukla karşılaştıklarını belirten Bozkurt, "Burası bizim için çok büyük bir kolaylık oldu. Örneğin hastaneye gitmem gerekse diğer çocukları evde bırakabilirim ya da komşuya emanet edebilirim ama otizmli çocuğumu kimseye emanet edemiyorum. Bu bizim için bir hayaldi. Şu anda işim çıktı mı ya da çocuğun sıkıldı mı arayıp getiriyorum. Eğitimciler çok güzel ilgileniyorlar ve her türlü sosyal aktiviteyi burada gerçekleştiriyorlar. Her şey bir yana gönlüm çok rahat. Ablama bile bırakamayacağım çocuğumu gönlüm çok rahat bir şekilde buraya bırakabiliyorum." diye konuştu.