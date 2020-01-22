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MİT, FETÖ üyelerinin yeni taktiğini ortaya çıkardı: Minibüslerde toplantı

İstanbul’da, FETÖ/PDY üyelerine mali destek sağladıkları iddiasıyla MİT ve polisin düzenlediği operasyonla yakalanan 13 sanık ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. FETÖ’nün örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren hücre evlerinin deşifre olduğunu düşünen FETÖ’nün, Silivri ve Çatalca’da yeni hücre evleri oluşturduğu, örgütsel toplantıları seyir halindeki minibüslerde yaptıkları ortaya çıktı.

IHA22.01.2020  15:37 - Güncelleme: 22.01.2020  15:49

MİT TESPİT ETTİ, POLİS YAKALADI

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah yeni bir operasyon başlatılmıştı.

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisince düzenlenen ortak operasyonda, örgüte aktif mali yardımda bulunan, yeni hücre evleri oluşturan ve bu evleri finanse eden aralarında daha önce kamudan ihraç edilmiş öğretmenler ile bazı iş adamlarının da olduğu 13 FETÖ üyesi yakalanmıştı.

ESNAFTAN PARA TOPLAYIP YENİ ‘HÜCRE EVLERİ’ AÇMIŞLAR

FETÖ/PDY’nin örgütsel kodlarını gözler önüne seren ve yıllar içinde oluşturduğu kapalı yapısını şekillendiren bazı hücre evlerinin deşifre olduğunu fark eden şüphelilerin, aldıkları talimatlar doğrultusunda kapı kapı dolaşarak kendilerine yakın gördükleri esnaftan para topladıkları, toplanan paralarla da deşifre olan evlerdeki örgüt üyelerine Çatalca ve Silivri gibi bölgelerde yeni ‘gaybubet’ evleri açtıkları tespit edildi. Farklı illerdeki örgüt mensuplarına ve İstanbul’da barınan FETÖ üyeleirne maddi yardımda bulunarak kopmaların önlenmesi için gayret gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, yeniden örgütsel toplantılar düzenlemeye başladıkları ortaya çıkarıldı.

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SEYİR HALİNDEKİ KAPALI MİNİBÜSTE ’MOTİVASYON’ TOPLANTILARI

Zaman zaman kapalı kasa minibüslerde bir araya gelip seyir halindeki araçlarda gizli toplantılar gerçekleştirdikleri ortaya çıkan FETÖ üyelerinin, örgütteki kopmaların önüne geçebilmek için minibüslerde motivasyon konuşmaları yaptıkları ortaya çıktı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguları devam eden 13 şüpheliden 2’sinde, FETÖ üyelerince kullanılan Bylock isimli şifreli haberleşme programı tespit edildi.

İstanbul’da ve farklı illerdeki örgüt mensuplarına maddi yardımda bulunarak kopmaların önlenmesi için gayret gösterdiği belirlenen şüphelilerin, minibüslerde örgütsel toplantılar düzenledikleri kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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