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Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı

BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

  • DHA
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BAKIRKÖY Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedilirken yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

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