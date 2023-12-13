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Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Ekrem İmamoğlu'na hasta gözüyle bakıyorum

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun psikolojik olarak sorunlu olduğunu söyledi. Kerimoğlu, İmamoğlu'na hasta gözüyle baktığını ifade etti.

13 Aralık 2023 Çarşamba 08:03 - Güncelleme:
Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu: Ekrem İmamoğlu'na hasta gözüyle bakıyorum
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CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Habertürk TV yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun psikolojik olarak sorunları olduğunu söyledi. İmamoğlu'na hasta gözüyle baktığını belirten Kerimoğlu, "Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum" dedi.

Kerimoğlu, şunları kaydetti: Geçmişte Sayın İmamoğlu'na iki arkadaş yakınlığıyla baktım, sonra iki belediye başkanlığı yakınlığıyla baktım. Son 1-2 yıldır da Sayın İmamoğlu'na bir doktor gözüyle bakıyorum. Her ne kadar cerrah da olsam, kendisinin psikolojik durumuna bakıyorum.

Sayın İmamoğlu'nun küçümseyen tavrı ve kibirli tavrını kendisine hiç yakıştıramıyorum. 'Bir elimde ayı tuttum, bir elimde güneşi tuttum, İBB Başkanıyım' ifadesi gerçekten bir kibir ifadesi. Kibir, siyasetçinin olgun düşünmesini ve sağlıklı karar almasının önünde engeldik. Siyasetçiyi zehirler.

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